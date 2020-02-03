Диетолог рассказала, какие продукты повышают иммунитет
Зимой особое внимание следует уделять своему питанию, ведь неправильный рацион может привести к снижению иммунитета. Об этом рассказала диетолог Ева-Мария фон Брух. Эксперт перечислила продукты, которые необходимо употреблять, чтобы укрепить здоровье.
По словам диетолога, постоянное недоедание негативно влияет на иммунную систему и организм начинает хуже сопротивляться инфекциям. Но при этом высокое потребление жиров и лишний вес также снижают защитные функции организма. В связи с эти врач порекомендовала соблюдать в питании баланс, передает телеканал «360».
Эксперт отметила, что в свой рацион необходимо регулярно включать картофель, капусту и шпинат. Кроме того фон Брух напомнила о пользе моркови. В нее входят каротиноиды, оказывающие антиоксидантное действие и поддерживающие иммунную систему.
Лучшим вариантом второго блюда эксперт назвала рыбу. А вот во время перекусов диетолог посоветовала употреблять орехи и семена, поскольку они содержат множество питательных веществ, в том числе витамин Е, медь и селен, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU