2020-02-03T14:45:33+03:00
Общество

Диетолог рассказала, какие продукты повышают иммунитет

Специалист напомнила о вреде как недоедания, так и переедания
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Диетолог рассказала о повышающем иммунитет питанииДиетолог рассказала о повышающем иммунитет питанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зимой особое внимание следует уделять своему питанию, ведь неправильный рацион может привести к снижению иммунитета. Об этом рассказала диетолог Ева-Мария фон Брух. Эксперт перечислила продукты, которые необходимо употреблять, чтобы укрепить здоровье.

По словам диетолога, постоянное недоедание негативно влияет на иммунную систему и организм начинает хуже сопротивляться инфекциям. Но при этом высокое потребление жиров и лишний вес также снижают защитные функции организма. В связи с эти врач порекомендовала соблюдать в питании баланс, передает телеканал «360».

Эксперт отметила, что в свой рацион необходимо регулярно включать картофель, капусту и шпинат. Кроме того фон Брух напомнила о пользе моркови. В нее входят каротиноиды, оказывающие антиоксидантное действие и поддерживающие иммунную систему.

Лучшим вариантом второго блюда эксперт назвала рыбу. А вот во время перекусов диетолог посоветовала употреблять орехи и семена, поскольку они содержат множество питательных веществ, в том числе витамин Е, медь и селен, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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