2020-02-03T14:54:00+03:00
Политика

Польша рассчитывает занять место Великобритании в ЕС

В республике считают, что Варшава понадобится союзу для укрепления экономического потенциала и военной силы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичМинистр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польша планирует занять место Великобритании в Евросоюзе, освободившееся после того, как Соединенное Королевство покинуло состав объединения. Об этом заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович.

"Союз будет меньше с точки зрения численности населения, экономического потенциала, военной силы и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании", - сказал дипломат.

Глава ведомства считает, что выбор стран-членов ЕС падет именно на республику. Якобы именно об этом говорит решение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Варшаву вскоре после Brexit.

"Он указывает на Польшу как на государство, которое может занять прежнее место Великобритании", - цитирует агентство PAP Чапутовича.

Сайт kp.ru писал, что Лондон вышел из состава ЕС вечером в пятницу, 31 января. Теперь стране предстоит преодолеть переходный период, в течение которого должны быть заключены соглашения о правилах дальнейшего сотрудничества Британии с членами объединения. Срок - до конца 2020 года.

Спуск флага Евросоюза в Великобритании.Спуск флага Евросоюза в Великобритании

ИСТОЧНИК KP.RU

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