В ДНР назвали невозможным обмен по схеме "всех на всех" в текущей ситуации

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:53:28+03:00

Омбудсмен ДНР Дарья Мороз отметила, что обмен удерживаемыми прекратиться не может, поскольку люди и дальше находятся в заключении Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Возвращение удерживаемых по такой схеме невыполнимо, пока на востоке Украины не прекратятся боевые действия

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В ДНР считают, что проведение обмена пленными по формуле "всех на всех" невозможно до полного прекращения боевых действий в Донбассе.

- Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта, - ответила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она также отметила, что тем не менее обмен удерживаемыми прекратиться не может, поскольку люди и дальше находятся в заключении.

- У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые и далее продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут, - отметила Морозова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752639" frameborder="0"></iframe> Омбудсмен ДНР Дарья Морозова озвучила итоги обмена пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU