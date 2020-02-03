2020-02-03T14:53:28+03:00
В мире

В ДНР назвали невозможным обмен по схеме "всех на всех" в текущей ситуации

Возвращение удерживаемых по такой схеме невыполнимо, пока на востоке Украины не прекратятся боевые действия
Ася КУЗНЕЦОВА
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Омбудсмен ДНР Дарья Мороз отметила, что обмен удерживаемыми прекратиться не может, поскольку люди и дальше находятся в заключенииОмбудсмен ДНР Дарья Мороз отметила, что обмен удерживаемыми прекратиться не может, поскольку люди и дальше находятся в заключенииФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ДНР считают, что проведение обмена пленными по формуле "всех на всех" невозможно до полного прекращения боевых действий в Донбассе.

- Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта, - ответила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она также отметила, что тем не менее обмен удерживаемыми прекратиться не может, поскольку люди и дальше находятся в заключении.

- У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые и далее продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут, - отметила Морозова.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова озвучила итоги обмена пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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