Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
Ответственность за теракт в Лондоне 2 февраля взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». В результате атаки на одно из оживленных улиц погибли три человека. Никаких доказательств ИГ не предоставили.
- Совершивший теракт в стритхемском районе на юге Лондона боевик Исламского государства совершил атаку в ответ на призывы атаковать граждан стран коалиции», - приводит заявление из Amaq издание Reuters.
Нападавший застрелен сотрудниками полиции. Им оказался 17-летний Судеш Амман. Он активно продвигал идеи ИГ в сосетях, публиковал журнал "Аль-Кады", призывал свою подругу казнить родителей. В ноябре 2018 он был арестован, тогда подросток признал, что виновен в распространении и хранении террористических документов. Недавно Амман вышел из тюрьмы.
Он жил с матерью, младшими братьями и сестрами. Полицейские выяснили, что террорист обсуждал с семьей планы, связанные с нападением.
* «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая группировка
Видео с места теракта в Лондоне.
ИСТОЧНИК KP.RU