Полеты чартерных самолетов с Хайнаня в Россию приостановлены
В понедельник, 3 февраля, завершилась программа возвращения организованных российских туристов с китайского острова Хайнань в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщили в генконсульство России в Гуанчжоу.
«По информации туристических компаний, осуществляющих операционную деятельность в провинции Хайнань ("Русь-Тур", "TEZ Tour", "ANEX Tour"), 3 февраля 2020 года закончилась программа по возвращению организованных групп туристов», - говорится в заявлении.
В генконсульстве добавили, что полеты чартерных самолетов авиакомпаний Nord Star, Azur Air, iFly в Россию приостановлены до особых указаний.
Как сообщал сайт kp.ru, 29 января из китайского Хайнаня вывезли 186 российских туристов.
Напомним, что в понедельник, 3 февраля, самолеты Воздушно-космических сил России начнут эвакуацию 130 российских граждан из китайской провинции Хубэй.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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