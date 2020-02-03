Полеты чартерных самолетов с Хайнаня в Россию приостановлены

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:59:24+03:00

Запрет будет действовать до особых указаний[видео]

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В понедельник, 3 февраля, завершилась программа возвращения организованных российских туристов с китайского острова Хайнань в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщили в генконсульство России в Гуанчжоу.

«По информации туристических компаний, осуществляющих операционную деятельность в провинции Хайнань ("Русь-Тур", "TEZ Tour", "ANEX Tour"), 3 февраля 2020 года закончилась программа по возвращению организованных групп туристов», - говорится в заявлении.

В генконсульстве добавили, что полеты чартерных самолетов авиакомпаний Nord Star, Azur Air, iFly в Россию приостановлены до особых указаний.

Как сообщал сайт kp.ru, 29 января из китайского Хайнаня вывезли 186 российских туристов.

Напомним, что в понедельник, 3 февраля, самолеты Воздушно-космических сил России начнут эвакуацию 130 российских граждан из китайской провинции Хубэй.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758256" frameborder="0"></iframe> Как уберечься от коронавируса.Видео: Роспотребнадзор РФ

ИСТОЧНИК KP.RU