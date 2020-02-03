В Шереметьево совершил экстерную посадку самолет из Волгограда

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:12:36+03:00

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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Сработал датчик неисправности гидросистемы, об этом в экстренных службах сообщили ТАСС.

Известно, что самолет направлялся из Волгограда в Москву. Во время захода на посадку, капитан заметил включившийся датчик неисправности. Он доложил о ситуации диспетчеру аэропорта. Несмотря на технические сложности, самолет удалось посадить в штатном режиме, никому из пассажиров или членов экипажа помощь медиков не понадобилась.

Самолет отогнали на стоянку, его будут осматривать техники. Им предстоит выяснить причину срабатывания датчика.

Сайт kp.ru писал о посадке самолета на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово. В результате инцидента также никто не пострадал. Лайнер направлялся в Осло, но совершил вынужденную посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU