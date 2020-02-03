В Шереметьево совершил экстерную посадку самолет из Волгограда
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Сработал датчик неисправности гидросистемы, об этом в экстренных службах сообщили ТАСС.
Известно, что самолет направлялся из Волгограда в Москву. Во время захода на посадку, капитан заметил включившийся датчик неисправности. Он доложил о ситуации диспетчеру аэропорта. Несмотря на технические сложности, самолет удалось посадить в штатном режиме, никому из пассажиров или членов экипажа помощь медиков не понадобилась.
Самолет отогнали на стоянку, его будут осматривать техники. Им предстоит выяснить причину срабатывания датчика.
Сайт kp.ru писал о посадке самолета на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово. В результате инцидента также никто не пострадал. Лайнер направлялся в Осло, но совершил вынужденную посадку.
ИСТОЧНИК KP.RU