2020-02-03T16:12:36+03:00
Происшествия

В Шереметьево совершил экстерную посадку самолет из Волгограда

Сработал датчик неисправности гидросистемы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самолет сел в штатном режимеСамолет сел в штатном режимеФото: Алина НИЗАМОВА
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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Сработал датчик неисправности гидросистемы, об этом в экстренных службах сообщили ТАСС.

Известно, что самолет направлялся из Волгограда в Москву. Во время захода на посадку, капитан заметил включившийся датчик неисправности. Он доложил о ситуации диспетчеру аэропорта. Несмотря на технические сложности, самолет удалось посадить в штатном режиме, никому из пассажиров или членов экипажа помощь медиков не понадобилась.

Самолет отогнали на стоянку, его будут осматривать техники. Им предстоит выяснить причину срабатывания датчика.

Сайт kp.ru писал о посадке самолета на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово. В результате инцидента также никто не пострадал. Лайнер направлялся в Осло, но совершил вынужденную посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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