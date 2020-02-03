2020-02-03T16:27:16+03:00
Политика

Путин включил в состав Совбеза Краснова и Чуйченко

Из состава Совета Безопасности были исключены Матовников и Коновалов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин распорядился включить в состав Совета Безопасности генерального прокурора Игоря Краснова и главу Минюста Константина Чуйченко. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Из состава Совета Безопасности были исключены бывший полпред президента в СКФО Александр Матовников и экс-министр юстиции Александр Коновалов. Также, согласно документу, бывший генпрокурор Юрий Чайка остался в Совбезе, но уже занял пост полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Напомним, как писал сайт kp.ru, Юрий Чайка согласился на предложение главы государства занять должность полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе. На место нового генпрокурора России российский лидер предложил кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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