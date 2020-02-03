3 Февр. 2020 2020-02-03T16:42:21+03:00

Опрос: на Украине рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50% Фото: REUTERS

Украинскому лидеру не доверяют около 40% населения страны

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Уровень доверия украинского населения к своему президенту Владимиру Зеленскому впервые опустился ниже 50%. Такие данные Центр социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Согласно проведенному исследованию, лишь 20,7% опрошенных украинцев «полностью доверяют» нынешнему президенту. Еще 28,7% граждан выбрали вариант ответа «скорее доверяю».

Совсем не доверяют Зеленскому 20,5% населения, а скорее не доверяют - 18,8%.

Гораздо ниже уровень доверия премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Глав кабмина не доверяют 65,5%, а его правительству - 68,3% граждан.

Опрос был проведен 24-28 января по всей Украине, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2003 респондентов старше 18 лет.

Напомним, в ходе президентских выборов на Украине Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. Еще в декабре прошлого года рейтинг доверия главы незалежной держался на уровне 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU