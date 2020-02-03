Американский самолет провел многочасовую разведку вблизи российских баз в Сирии

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:50:35+03:00

Воздушное судно вылетело с авиабазы на греческом острове Крит

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 февраля, американский стратегический разведывательный самолет RC-135W совершил многочасовой разведывательный полет вблизи российских баз, расположенных на побережье Сирии

Из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов следует, что самолет ВВС США вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит и около пяти часов курсировал вдоль побережья Сирии

Всего воздушное судно совершило 28 пролетов на расстоянии около 50-60 км от них российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.

В воскресенье, 2 февраля, вблизи российских баз были зафиксированы полеты четырех разведывательных самолетов ВВС США.

Напомним, в начале года Самолёт ВВС США провёл разведку у границы Россиис. Самолёт-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty совершил разведывательный полёт вдоль границы Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU