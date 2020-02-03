«Меры абсолютно адекватные»: Глава Роспотребнадзора рассказала о рисках распространения коронавируса

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:00:11+03:00

С 4 февраля в Россию закрыт въезд иностранцам, побывшим недавно в Китае, кроме того, отменены чартерные рейсы в КНР, где произошла вспышка коронавируса

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В России по-прежнему два случая подтвержденного в лаборатории коронавируса у пациентов. Оба заболевших – граждане Китая. Несмотря на принятые меры – с первых дней после первого совещания ВОЗ в российских аэропортах и на границе стали досматривать людей, в том числе с помощью тепловизоров – главный симптом заболевания температруа. Россиян, возвращающихся из КНР, проверяют на коронавирус и в обязательном порядке помещают на 14-дневный карантин. Именно столько длится инкубационный период заболевания.

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что с 4 февраля ограничат въезд иностранцам с территории Китая. К отмененным регулярным рейсам в КНР, добавят отмену чартерных рейсов. Единственным открытым останется воздушный пункт пропуска Москва – Шереметьево.

- Количество заболевших достаточно велико, 17 тысяч. Резервуар инфекции достаточно большой, риски для РФ на сегодняшний день остаются, принимаем все меры абсолютно адекватные для реагирования и предотвращения попадания и распространения вируса на территории РФ,- приводит слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой «Интерфакс».

ИСТОЧНИК KP.RU