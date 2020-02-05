Суд перенес заседание о заочном аресте экс-совладельца банка «Открытие» из-за «минирования»

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:23:22+03:00

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Басманный суд в Москве из-за анонимного сообщения о «минировании» перенес на 5 февраля рассмотрение ходатайства следователя о заочном аресте бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с поступлением сообщения о минировании здания суда, судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Минца Б. И. перенесено на 5 февраля», - передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирина Морозова.

Как сообщал сайт kp.ru, экс-совладельца группы «Открытие» объявили в розыск за растрату 34 миллиардов рублей. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу планировали рассмотреть 31 января, но перенес заседание на 3 февраля, предоставив защите время для ознакомления с материалами дела.

ИСТОЧНИК KP.RU