2020-02-03T17:24:02+03:00
Общество

Роспотребнадзор имеет право изолировать всех, у кого есть подозрение на коронавирус

Сотрудники ведомства вправе требовать обязательной госпитализации в случае появления у больного признаков заболевания вирусом 2019-nCoV [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роспотребнадзор имеет право изолировать всех, у кого есть подозрение на коронавирус нового типаРоспотребнадзор имеет право изолировать всех, у кого есть подозрение на коронавирус нового типаФото: Александр ГЛУЗ
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Сотрудники Роспотребнадзора имеют право госпитализировать или изолировать всех, у кого есть подозрение на коронавирус нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщила глава ведомства, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

«Должностные лица Роспотребнадзора сегодня имеют право требовать обязательной госпитализации или изоляции в случае появления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию», - сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, 2 февраля правительство РФ внесло новый коронавирус в перечень заболеваний, опасных для окружающих. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением вируса в России. Глава кабмина сообщил, что иностранцев с коронавирусом смогут депортировать на родину, а также отметил, что в стране есть лекарства и средства защиты от коронавируса.

На данный момент в России подтверждены два случая заражения вирусом нового типа. Они были зафиксированы 31 января в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая, которые прибыли в нашу страну 26 и 28 января.

Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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