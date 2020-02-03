3 Февр. 2020 2020-02-03T17:24:02+03:00

Роспотребнадзор имеет право изолировать всех, у кого есть подозрение на коронавирус нового типа Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Роспотребнадзора имеют право госпитализировать или изолировать всех, у кого есть подозрение на коронавирус нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщила глава ведомства, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

«Должностные лица Роспотребнадзора сегодня имеют право требовать обязательной госпитализации или изоляции в случае появления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию», - сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, 2 февраля правительство РФ внесло новый коронавирус в перечень заболеваний, опасных для окружающих. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением вируса в России. Глава кабмина сообщил, что иностранцев с коронавирусом смогут депортировать на родину, а также отметил, что в стране есть лекарства и средства защиты от коронавируса.

На данный момент в России подтверждены два случая заражения вирусом нового типа. Они были зафиксированы 31 января в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая, которые прибыли в нашу страну 26 и 28 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758201" frameborder="0"></iframe> Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU