2020-02-03T17:24:46+03:00
В мире

«Эй, дамы, он по-прежнему горячий?»: В Сети обсуждают рекламу с Джейсоном Момоа, «отстегивающим» мышцы и волосы

Ролик со звездой «Игры престолов» назвали лучшей рекламой Супербоул [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Поклонники оценили чувство юмора актераПоклонники оценили чувство юмора актераФото: Кадр видео
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Джейсон Момоа 3 февраля стал в Интернете одной из самых обсуждаемых персон. «Игра престолов» тут не при чем. Хотя, мир узнал этого гавайского красавца как талантливого актера благодаря этой телесаге.

Но Момоа, оказалось, выбирает не только лучшие сериалы, но и лучшую рекламу – он снялся в ролике компании Rocket Mortgage. Видео показали в финальной игре за звание чемпиона американской Национальной футбольной лиги. В итоге реклама с участием Момоа в сети назвали лучшим роликом за всю историю Супербоул.

В клипе актер в привычном для всех образе мускулистого красавца едет в своем автомобиле и рассуждает, что такое дом. Для него «это место, где можно быть собой», «убежище». По пути его в машине фотографируют засевшие в деревьях папарацци. Ничего необычного – пока Момоа не заходит домой. Здесь он снимает не только обувь, но и свои «мышцы», а после теряет солидную часть своей шевелюры, превращаясь в худого лысого мужчину. Кстати, к клипе приняла участие его жена Лиза. Она помогает Момоа поднять пустуй гриф.

- Лучший рекламный ролик Суперкубка для меня,- написала под видео роликом в Ютуб Cherise Ingram.

- После этой рекламы вся наша вечеринка каталась по полу,- написал TheJBerg.

- Обычный человек: я не могу похудеть. Джейсон Момоа: Держи мою кожу, - пошутила Джесс Франкель.

- Эй, дамы. Вы все еще думаете, что он горячий?-написал Шмукки.

Реклама с Джейсоном Момоа на Супербоул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Эй, дамы, он по-прежнему горячий?»: В Сети обсуждают рекламу с Джейсоном Момоа, «отстегивающим» мышцы и волосы
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