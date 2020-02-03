2020-02-03T17:54:42+03:00
Происшествия

В Калифорнии шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе

Стрелок арестован, его мотивы пока не известны
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Шесть человек пострадали при стрельбе в КалифорнииШесть человек пострадали при стрельбе в КалифорнииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как минимум, шесть человек были ранены в результате стрельбы в Калифорнии. Инцидент произошел ночью, 3 февраля. Неизвестный открыл стрельбу в автобусе, который следовал из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в область залива Сан-Франциско.

Первые звонки от пассажиров начали поступать в полицию в 01.30 по местному времени (12.30 мск). Всего в автобусе находилось 40 человек. Автобус остановился в районе города Бейкерсфилд сразу после начала стрельбы. Через некоторое время на место прибыли сотрудники полиции. Стрелок был задержан и взят под стражу. Его мотивы пока не известны, пишет издание NBC News.

Представители полиции сообщили, что в результате стрельбы были ранены, как минимум, шесть человек. Некоторые из них получили тяжелые ранения, у других – ранения средней тяжести. Все пострадавшие были доставлены в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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