2020-02-03T18:45:20+03:00
Политика

Эрдоган: Анкара поддерживает "территориальную целостность" Украины

Турецкий лидер не признает присоединение Крыма к России [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган: Турция не поддерживает незаконную аннексию КрымаЭрдоган: Турция не поддерживает незаконную аннексию КрымаФото: REUTERS
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В ходе своего визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал включение Крыма в состав РФ «незаконной аннексией».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым», - сказал турецкий лидер.

Как сообщал сайт kp.ru, з февраля Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом и приветствовал почетный караул фразой «Слава Украине». Днем ранее турецкий лидер сообщил, что следит за «положением крымских татар» на полуострове и раньше поднимал эту тему, говоря, что «крымские татары являются важнейшее связующее звено между нашими странами». В свою очередь в Кремле главе Турции предложили посетить Крым и «увидеть все своими глазами».

Крым уже пять лет является российским регионом. Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года.

Эрдоган в Киеве прокричал "Слава Украине".

ИСТОЧНИК KP.RU

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