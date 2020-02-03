Эрдоган: Анкара поддерживает "территориальную целостность" Украины

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:45:20+03:00

Турецкий лидер не признает присоединение Крыма к России [видео]

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В ходе своего визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал включение Крыма в состав РФ «незаконной аннексией».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым», - сказал турецкий лидер.

Как сообщал сайт kp.ru, з февраля Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом и приветствовал почетный караул фразой «Слава Украине». Днем ранее турецкий лидер сообщил, что следит за «положением крымских татар» на полуострове и раньше поднимал эту тему, говоря, что «крымские татары являются важнейшее связующее звено между нашими странами». В свою очередь в Кремле главе Турции предложили посетить Крым и «увидеть все своими глазами».

Крым уже пять лет является российским регионом. Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758457" frameborder="0"></iframe> Эрдоган в Киеве прокричал "Слава Украине".

ИСТОЧНИК KP.RU