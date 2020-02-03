Эрдоган: Анкара поддерживает "территориальную целостность" Украины
В ходе своего визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал включение Крыма в состав РФ «незаконной аннексией».
«Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым», - сказал турецкий лидер.
Как сообщал сайт kp.ru, з февраля Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом и приветствовал почетный караул фразой «Слава Украине». Днем ранее турецкий лидер сообщил, что следит за «положением крымских татар» на полуострове и раньше поднимал эту тему, говоря, что «крымские татары являются важнейшее связующее звено между нашими странами». В свою очередь в Кремле главе Турции предложили посетить Крым и «увидеть все своими глазами».
Крым уже пять лет является российским регионом. Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года.
Эрдоган в Киеве прокричал "Слава Украине".
ИСТОЧНИК KP.RU