3 Февр. 2020 2020-02-03T19:08:59+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма

Изменить размер текста: A A

Все организованные российские туристы вернулись из Китая в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

- По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в Китайской Народной Республике, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, - сообщили в ведомстве.

В Ростуризме отметили, что многие туристы с датами вылета после 3 февраля смогли вернуться в Россию досрочно. Это удалось благодаря туроператорам, которые предоставили дополнительные чартеры в КНР.

По состоянию на 27 января в Китае находилось 5,6 тысяч организованных туристов из России. Сейчас все они вернулись домой.

Напомним, по состоянию на 3 февраля жертвами коронавируса стали 362 человека. По всему миру подтверждено более 17 тысяч случаев заражения. Вылечиться смогли 500 человек.

В России на данный момент зарегистрировано два случая заражения вирусом. Они были зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU