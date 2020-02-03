Все организованные российские туристы вернулись из Китая
Все организованные российские туристы вернулись из Китая в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.
- По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в Китайской Народной Республике, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, - сообщили в ведомстве.
В Ростуризме отметили, что многие туристы с датами вылета после 3 февраля смогли вернуться в Россию досрочно. Это удалось благодаря туроператорам, которые предоставили дополнительные чартеры в КНР.
По состоянию на 27 января в Китае находилось 5,6 тысяч организованных туристов из России. Сейчас все они вернулись домой.
Напомним, по состоянию на 3 февраля жертвами коронавируса стали 362 человека. По всему миру подтверждено более 17 тысяч случаев заражения. Вылечиться смогли 500 человек.
В России на данный момент зарегистрировано два случая заражения вирусом. Они были зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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