2020-02-03T19:08:59+03:00
Общество

Все организованные российские туристы вернулись из Китая

Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Ростуризм: все организованные российские туристы вернулись из КитаяРостуризм: все организованные российские туристы вернулись из КитаяФото: REUTERS
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Все организованные российские туристы вернулись из Китая в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

- По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в Китайской Народной Республике, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, - сообщили в ведомстве.

В Ростуризме отметили, что многие туристы с датами вылета после 3 февраля смогли вернуться в Россию досрочно. Это удалось благодаря туроператорам, которые предоставили дополнительные чартеры в КНР.

По состоянию на 27 января в Китае находилось 5,6 тысяч организованных туристов из России. Сейчас все они вернулись домой.

Напомним, по состоянию на 3 февраля жертвами коронавируса стали 362 человека. По всему миру подтверждено более 17 тысяч случаев заражения. Вылечиться смогли 500 человек.

В России на данный момент зарегистрировано два случая заражения вирусом. Они были зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая.

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Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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