Самолет готовится к экстренной посадке в Мадриде: шасси вошло в двигатель
Пассажирский самолёт Boeing 767 Air Canada рейса Мадрид - Торонто возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки после того, как часть шасси вошло в двигатель. На данный момент лайнер вырабатывает топливо над городом.
«Аэропорт Адольфо Суарес Мадрид Барахас готовится принять рейс AK837 Air Canada, направлявшийся в Торонто», - говорится в заявлении оператора испанских аэропортов AENA, опубликованном в Twitter.
Уточняется, что в аэропорт направлены дополнительные пожарные и медицинские расчеты.
По данным испанских СМИ, на борту находятся 130 пассажиров.
Напомним, что несколько часов назад в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, который направлялся из Волгограда в Москву. Во время захода на посадку пилот заметил включившийся датчик неисправности.
ИСТОЧНИК KP.RU