Самолет готовится к экстренной посадке в Мадриде: шасси вошло в двигатель

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:28:10+03:00

Самолет готовится к экстренной посадке в Мадриде: шасси вошла в двигатель Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорт направили дополнительные пожарные и медицинские расчеты

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Пассажирский самолёт Boeing 767 Air Canada рейса Мадрид - Торонто возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки после того, как часть шасси вошло в двигатель. На данный момент лайнер вырабатывает топливо над городом.

«Аэропорт Адольфо Суарес Мадрид Барахас готовится принять рейс AK837 Air Canada, направлявшийся в Торонто», - говорится в заявлении оператора испанских аэропортов AENA, опубликованном в Twitter.

Уточняется, что в аэропорт направлены дополнительные пожарные и медицинские расчеты.

По данным испанских СМИ, на борту находятся 130 пассажиров.

Напомним, что несколько часов назад в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, который направлялся из Волгограда в Москву. Во время захода на посадку пилот заметил включившийся датчик неисправности.

ИСТОЧНИК KP.RU