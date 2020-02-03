Путин и король Саудовской Аравии обсудили дальнейшие действия в формате ОПЕК+

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:18:30+03:00

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В понедельник, 3 февраля, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов, а также координации действий в формате ОПЕК+.

«Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, в октябре прошлого года Россия и Саудовская Аравия утвердили Хартию сотрудничества стран-экспортеров нефти (ОПЕК+). Подписание документов состоялось в рамках государственного визита российского лидера в Эр-Рияд. Также был утвержден ряд других документов о взаимодействии двух стран. Среди них меморандумы об упрощении выдачи виз гражданам обеих стран и о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU