2020-02-03T21:30:30+03:00
В мире

Зеленский уверен, что Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций

По словам украинского лидера, незалежная стала «стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский уверен, что Украину должна накрыть «лавина» из инвестицийЗеленский уверен, что Украину должна накрыть «лавина» из инвестицийФото: REUTERS
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В ходе украинско-турецкого бизнес-форума в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций.

«Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: увеличение ВВП Украины, снижение инфляции», - сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, незалежная становится «стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей».

Напомним, 3 февраля на украинско-турецкий бизнес-форум в Киеве прибыл президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, который намерен обсудить с украинским коллегой вопрос оказания финансовой военной помощи Украине. Как писал сайт kp.ru, по прилету на Украину, проходя мимо почетного караула, турецкий лидер сделал паузу, остановился у микрофона и произнес: «Слава Украине».

ИСТОЧНИК KP.RU

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