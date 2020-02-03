Зеленский уверен, что Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций
В ходе украинско-турецкого бизнес-форума в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций.
«Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: увеличение ВВП Украины, снижение инфляции», - сказал украинский лидер.
По словам Зеленского, незалежная становится «стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей».
Напомним, 3 февраля на украинско-турецкий бизнес-форум в Киеве прибыл президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, который намерен обсудить с украинским коллегой вопрос оказания финансовой военной помощи Украине. Как писал сайт kp.ru, по прилету на Украину, проходя мимо почетного караула, турецкий лидер сделал паузу, остановился у микрофона и произнес: «Слава Украине».
ИСТОЧНИК KP.RU
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