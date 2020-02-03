Самолет Air Canada со сломанным шасси совершил аварийную посадку в Мадриде
Пассажирский самолёт Boeing 767 Air Canada рейса «Мадрид – Торонто» совершил экстренную посадку в аэропорту вылета после того, как часть шасси вошла в двигатель. Об этом сообщает Государственное управление аэропортов.
Как писал сайт kp.ru, несколько часов назад лайнер запросил разрешение на экстренную посадку. В аэропорту Мадрида сообщили о готовности принять рейс и отметили, что в аэропорт направлены дополнительные пожарные и медицинские расчеты. Все это время самолет летал на низкой высоте, чтобы выработать топливо.
«Самолет приземлился в мадридском аэропорту Барахас без инцидентов, механики оценивают состояние воздушного судна», - говорится в заявлении, публикованном на странице Государственного управления аэропортов в Twitter
По данным издания 20minutos, на борту находились около 130 человек.
На данный момент к месту посадки прибыли врачи. В связи с этим взлетно-посадочную полосу на время заблокируют, что может привести к задержкам рейсов.
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде.
ИСТОЧНИК KP.RU