2020-02-03T22:00:12+03:00
Происшествия

Самолет Air Canada со сломанным шасси совершил аварийную посадку в Мадриде

Лайнер несколько часов летал на низкой высоте, чтобы выработать топливо [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолет Air Canada со сломанным шасси совершил аварийную посадку в МадридеСамолет Air Canada со сломанным шасси совершил аварийную посадку в МадридеФото: Иван ВИСЛОВ
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Пассажирский самолёт Boeing 767 Air Canada рейса «МадридТоронто» совершил экстренную посадку в аэропорту вылета после того, как часть шасси вошла в двигатель. Об этом сообщает Государственное управление аэропортов.

Как писал сайт kp.ru, несколько часов назад лайнер запросил разрешение на экстренную посадку. В аэропорту Мадрида сообщили о готовности принять рейс и отметили, что в аэропорт направлены дополнительные пожарные и медицинские расчеты. Все это время самолет летал на низкой высоте, чтобы выработать топливо.

«Самолет приземлился в мадридском аэропорту Барахас без инцидентов, механики оценивают состояние воздушного судна», - говорится в заявлении, публикованном на странице Государственного управления аэропортов в Twitter

По данным издания 20minutos, на борту находились около 130 человек.

На данный момент к месту посадки прибыли врачи. В связи с этим взлетно-посадочную полосу на время заблокируют, что может привести к задержкам рейсов.

Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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