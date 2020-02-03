Самолет Air Canada со сломанным шасси совершил аварийную посадку в Мадриде

3 Февр. 2020 2020-02-03T22:00:12+03:00

Лайнер несколько часов летал на низкой высоте, чтобы выработать топливо [видео]

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Пассажирский самолёт Boeing 767 Air Canada рейса «Мадрид – Торонто» совершил экстренную посадку в аэропорту вылета после того, как часть шасси вошла в двигатель. Об этом сообщает Государственное управление аэропортов.

Как писал сайт kp.ru, несколько часов назад лайнер запросил разрешение на экстренную посадку. В аэропорту Мадрида сообщили о готовности принять рейс и отметили, что в аэропорт направлены дополнительные пожарные и медицинские расчеты. Все это время самолет летал на низкой высоте, чтобы выработать топливо.

«Самолет приземлился в мадридском аэропорту Барахас без инцидентов, механики оценивают состояние воздушного судна», - говорится в заявлении, публикованном на странице Государственного управления аэропортов в Twitter

По данным издания 20minutos, на борту находились около 130 человек.

На данный момент к месту посадки прибыли врачи. В связи с этим взлетно-посадочную полосу на время заблокируют, что может привести к задержкам рейсов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758533" frameborder="0"></iframe> Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде.

ИСТОЧНИК KP.RU