3 Февр. 2020 2020-02-03T22:05:43+03:00

В США зарегистрировали второй случай передачи коронавируса от человека к человеку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такой способ заражения вирусом 2019-nCoV зафиксирован еще в трех странах [видео]

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В Соединённых Штатах подтвердили 11 случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. При этом в стране второй раз произошла передача вируса от человека к человеку. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Напомним, первый случай передачи вируса от человека к человеку в США был зафиксирован 30 января. Незадолго до этого Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала передачу вируса 2019-ncov от человека к человеку в трех странах. Такие случаи были выявлены в Германии, Японии и Вьетнаме. Через несколько часов на экстренном заседание комитета ВОЗ, организация приняла решение объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нового типа.

На данный момент за пределами Китая коронавирус зарегистрирован в 23 странах. Два случая заражения подтверждены в России.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU