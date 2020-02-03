В США зарегистрировали второй случай передачи коронавируса от человека к человеку
В Соединённых Штатах подтвердили 11 случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. При этом в стране второй раз произошла передача вируса от человека к человеку. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Напомним, первый случай передачи вируса от человека к человеку в США был зафиксирован 30 января. Незадолго до этого Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала передачу вируса 2019-ncov от человека к человеку в трех странах. Такие случаи были выявлены в Германии, Японии и Вьетнаме. Через несколько часов на экстренном заседание комитета ВОЗ, организация приняла решение объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нового типа.
На данный момент за пределами Китая коронавирус зарегистрирован в 23 странах. Два случая заражения подтверждены в России.
Карта распространения коронавируса
Как уберечься от коронавируса.Видео: Роспотребнадзор РФ
ИСТОЧНИК KP.RU
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