В одесском СИЗО заключенные забили до смерти сокамерника
На Украине расследуется смерть одного из подозреваемых в следственном изоляторе Одессы. В отношении работников СИЗО открыто уголовное производство по «злоупотребление властью или служебным положением».
В сообщении на сайте Госбюро расследований (ГБР) Украины говорится, что, по предварительным данным следствия, в камеру к потерпевшему «при содействии работников следственного изолятора» были «незаконно допущены» двое других заключенных, которые его сильно избили. А потом «работники государственного учреждения «Одесский следственный изолятор» незаконно переместили потерпевшего в карцер», где избитый сиделец позже скончался.
Следствие также установило, что один из подозреваемых в злоупотреблениях сотрудников СИЗО в марте прошлого года проходил в качестве подозреваемого по делу о вымогательстве взятки у заключенного. Кроме того, его уличили в причастности к организации нарушения содержания под стражей другого заключенного, которому незаконно разрешили покидать СИЗО и общаться с родственниками.
Если вину работников изолятора докажут, им грозит от трех до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU