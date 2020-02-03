2020-02-03T23:24:42+03:00
Политика

В одесском СИЗО заключенные забили до смерти сокамерника

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий работниками следственного изолятора
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На Украине расследуется смерть одного из подозреваемых в следственном изоляторе ОдессыНа Украине расследуется смерть одного из подозреваемых в следственном изоляторе ОдессыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине расследуется смерть одного из подозреваемых в следственном изоляторе Одессы. В отношении работников СИЗО открыто уголовное производство по «злоупотребление властью или служебным положением».

В сообщении на сайте Госбюро расследований (ГБР) Украины говорится, что, по предварительным данным следствия, в камеру к потерпевшему «при содействии работников следственного изолятора» были «незаконно допущены» двое других заключенных, которые его сильно избили. А потом «работники государственного учреждения «Одесский следственный изолятор» незаконно переместили потерпевшего в карцер», где избитый сиделец позже скончался.

Следствие также установило, что один из подозреваемых в злоупотреблениях сотрудников СИЗО в марте прошлого года проходил в качестве подозреваемого по делу о вымогательстве взятки у заключенного. Кроме того, его уличили в причастности к организации нарушения содержания под стражей другого заключенного, которому незаконно разрешили покидать СИЗО и общаться с родственниками.

Если вину работников изолятора докажут, им грозит от трех до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В одесском СИЗО заключенные забили до смерти сокамерника
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