2020-02-03T23:59:59+03:00
Спорт

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики ушло в отставку

Свои полномочия президиум ВФЛА передал рабочей группе ОКР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку. Фото: с сайта ВФЛАПрезидиум Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку. Фото: с сайта ВФЛА
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В понедельник, 3 февраля, президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ушел в отставку, а свои полномочия передал рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает официальный сайт организации.

В пресс-релизе отмечается, что руководство Федерации последовало рекомендациям Олимпийского комитета и министерства спорта, принявших такое решение «в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики». Внеочередная выборная конференция ВФЛА запланирована на 28 февраля.

Перед началом заседания президиума перед собравшимися выступил министр спорта Олег Матыцин. Он отметил, что «кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет и всем очевидно, что он затянулся».

«Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства», - подчеркнул министр.

Он также перечислил ближайшие задачи ведомств: принять дополнительные меры борьбы с допингом и «сохранить нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года Совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА, а за день до объявления об этом решении от работы временно отстранили главу федерации Дмитрия Шляхтина, которого заподозрили во вмешательстве в расследование по делу спортсмена по прыжкам в высоту Данилы Лысенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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