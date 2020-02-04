Минтруд предложил выделить на маткапитал 1,5 триллиона рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T00:27:43+03:00

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Министерство труда предложило выделить на выплату материнского капитала в 2020 – 2022 годах полтора триллиона рублей. Именно такую сумму, как следует из опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документа, планируется предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на ближайшие три года.

В проекте Минтруда уточняется, что с текущем году на маткапитал предлагается выделить более 428 миллиарда рублей, в следующем 2021-м – 522 миллиарда рублей, а в 2022 году – 582 миллиарда рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию выдвинул несколько предложений с мерами по решению демографического кризиса в России, в том числе ввести выплату материнского капитала при рождении первенца и увеличить выплату при рождении второго ребёнка на 150 тысяч рублей. Кроме того, глава государства предложил вдвое сократить сроки оформления документов на получение маткапитала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757120" frameborder="0"></iframe> Путин продлил действие маткапитала.Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

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ИСТОЧНИК KP.RU