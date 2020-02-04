Минтруд предложил выделить на маткапитал 1,5 триллиона рублей
Министерство труда предложило выделить на выплату материнского капитала в 2020 – 2022 годах полтора триллиона рублей. Именно такую сумму, как следует из опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документа, планируется предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на ближайшие три года.
В проекте Минтруда уточняется, что с текущем году на маткапитал предлагается выделить более 428 миллиарда рублей, в следующем 2021-м – 522 миллиарда рублей, а в 2022 году – 582 миллиарда рублей.
Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию выдвинул несколько предложений с мерами по решению демографического кризиса в России, в том числе ввести выплату материнского капитала при рождении первенца и увеличить выплату при рождении второго ребёнка на 150 тысяч рублей. Кроме того, глава государства предложил вдвое сократить сроки оформления документов на получение маткапитала.
Путин продлил действие маткапитала.Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Историческое Послание Путина Федеральному собранию: Как нам победить бедность
15 января президент озвучил свое ежегодное Послание Федеральному собранию. И оно стало фактически революционным (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU