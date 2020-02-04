2020-02-04T00:27:43+03:00
Политика

Минтруд предложил выделить на маткапитал 1,5 триллиона рублей

Такую сумму планируется предусмотреть в бюджете ПФР на 2020 – 2022 годы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Минтруд предложил выделить на выплату материнского капитала в 2020 – 2022 годах полтора триллиона рублейМинтруд предложил выделить на выплату материнского капитала в 2020 – 2022 годах полтора триллиона рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Министерство труда предложило выделить на выплату материнского капитала в 2020 – 2022 годах полтора триллиона рублей. Именно такую сумму, как следует из опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документа, планируется предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на ближайшие три года.

В проекте Минтруда уточняется, что с текущем году на маткапитал предлагается выделить более 428 миллиарда рублей, в следующем 2021-м – 522 миллиарда рублей, а в 2022 году – 582 миллиарда рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию выдвинул несколько предложений с мерами по решению демографического кризиса в России, в том числе ввести выплату материнского капитала при рождении первенца и увеличить выплату при рождении второго ребёнка на 150 тысяч рублей. Кроме того, глава государства предложил вдвое сократить сроки оформления документов на получение маткапитала.

Путин продлил действие маткапитала.Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Историческое Послание Путина Федеральному собранию: Как нам победить бедность

15 января президент озвучил свое ежегодное Послание Федеральному собранию. И оно стало фактически революционным (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минтруд предложил выделить на маткапитал 1,5 триллиона рублей
Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики ушло в отставку
В одесском СИЗО заключенные забили до смерти сокамерника
«Наполеоны в больнице»: Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши
В США зарегистрировали второй случай передачи коронавируса от человека к человеку
Самолет Air Canada со сломанным шасси совершил аварийную посадку в Мадриде
Зеленский уверен, что Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций
Путин и король Саудовской Аравии обсудили дальнейшие действия в формате ОПЕК+
Турецкие военные не стали участвовать в патрулировании в Сирии
«Панцирь-С» отразил атаку беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Китай не передал России штамм коронавируса нового типа
В Минобороны Турции сообщили о нейтрализации 76 сирийских военных
Зеленский заявил, что в ближайшее время будут известны даты обмена заключенными в Донбассе
Самолет готовится к экстренной посадке в Мадриде: шасси вошло в двигатель
Все организованные российские туристы вернулись из Китая
Жертвами обстрела турецкой армии в Идлибе стали восемь человек
Эрдоган: Анкара поддерживает "территориальную целостность" Украины
Иран больше не предоставит Украине материалы по расследованию крушения Boeing 737 под Тегераном
В Калифорнии шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе
Российский советник в Южной Осетии и его жена умерли в Цхинвале
Суд арестовал чемпиона России по боксу Кушиташвили, избившего росгвардейца
Роспотребнадзор имеет право изолировать тех, у кого выявили подозрение на коронавирус
«Эй, дамы, он по-прежнему горячий?»: В Сети обсуждают рекламу с Джейсоном Момоа, «отстегивающим» мышцы и волосы