«Газпром» уменьшил транзит газа через Украину в три раза

4 Февр. 2020 2020-02-04T01:16:42+03:00

«Газпром» уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70% Фото: REUTERS

В январе прокачал в Европу через территорию Незалежной 2,65 миллиарда кубометров «голубого топлива»

Изменить размер текста: A A

В прошлом месяце российский холдинг «Газпром» уменьшил транзит газа в Европу через территорию Украины более чем втрое – на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров, об этом говорят опубликованные на сайте компании данные о «фактических потоках газа».

Между тем, по информации директора «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергея Макогона, в январе транзит российского «голубого топлива» составил 2,548 миллиарда кубометров, а услуги оплачены из расчета 5,518 миллиарда кубометров.

«Оплаченные мощности использованы на 46%», - написал Макогон на своей странице в Facebook.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 31 января в «Нафтогазе» заявили, что в 2020 году «Газпром» будет платить украинской госкомпании за транзит российского газа в Европу «как минимум на 2% больше, чем в предыдущем».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750986" frameborder="0"></iframe> Россия и Украина договорились об оплате услуг по транзиту газа.В ближайшее время стороны подпишут контракт на транспортировку газа через территорию незалежной

ИСТОЧНИК KP.RU