«Газпром» уменьшил транзит газа через Украину в три раза
В прошлом месяце российский холдинг «Газпром» уменьшил транзит газа в Европу через территорию Украины более чем втрое – на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров, об этом говорят опубликованные на сайте компании данные о «фактических потоках газа».
Между тем, по информации директора «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергея Макогона, в январе транзит российского «голубого топлива» составил 2,548 миллиарда кубометров, а услуги оплачены из расчета 5,518 миллиарда кубометров.
«Оплаченные мощности использованы на 46%», - написал Макогон на своей странице в Facebook.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 31 января в «Нафтогазе» заявили, что в 2020 году «Газпром» будет платить украинской госкомпании за транзит российского газа в Европу «как минимум на 2% больше, чем в предыдущем».
Россия и Украина договорились об оплате услуг по транзиту газа.В ближайшее время стороны подпишут контракт на транспортировку газа через территорию незалежной
ИСТОЧНИК KP.RU
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