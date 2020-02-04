2020-02-04T03:04:29+03:00
В мире

В ОБСЕ осудили решение Трампа отменить запрет противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование этих устройств американскими военными 31 января
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудили решение президента США Дональда Трампа, который 31 января отменил введенный при его предшественнике Бараке Обаме запрет на использование американскими войсками противопехотных мин.

«Наземные мины являются оружием массового уничтожения с плохим прицелом, что чаще всего сказывается на гражданском населении. Каждый год с помощью этих устройств, которые, по мнению почти всех стран мира, неприемлемы, убивают тысячи людей», - говорится в заявлении Комитета по правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ.

В документе отмечается, что разрешение американского правительства использовать противопехотные мины делает мир – и, следовательно, сами Соединенные Штаты – «менее безопасными». Авторы заявления призвали Вашингтон к отмене этой политики, которая разрушает не только жизни людей, но и «образ Соединенных Штатов как страны, приверженной гуманитарной деятельности», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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