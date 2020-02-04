Помпео доволен своей поездкой в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан

4 Февр. 2020 2020-02-04T04:14:04+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео очень доволен итогами своей поездки в бывшие республики Советского Союза – Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, его визиты в Минск, Нур-Султан и Ташкент помогли еще больше укрепить партнерские отношения Соединенных Штатов с этими странами.

«В Белоруссии, Казахстане и Узбекистане я подчеркнул важность мира, безопасности и процветания жителей всех наших стран. Я могу сказать с уверенностью, что наше партнерство стало еще крепче после этого визита», - написал Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, руководитель госдепартамента США посетил перечисленные им три страны с 1 по 3 февраля, а до этого побывал в Киеве. К слову, выступая на совместном с лидером Незалежной Владимиром Зеленским брифинге, Помпео заявил, что Украина «кормит» Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU