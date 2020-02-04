В России началось производство ЗРС С-400 для Индии
В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии. Об этом рассказал журналистам российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, подчеркнув, что наша страна «поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом»
«В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме», - сообщил глава Минпромторга в интервью РИА Новости.
Денис Мантуров добавил, что параллельно «идёт работа и по созданию учебного центра в Индии».
Напомним, как писал сайт kp.ru, контракт между Москвой и Нью-Дели на поставку пяти новейших зенитных ракетных комплексов был заключен в октябре 2018 года.
Индия после Китая и Турции стала третьей страной, которая заключила с Россией договор о поставке комплексов С-400, за что Вашингтон уже пригрозил ей санкциями.
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ИСТОЧНИК KP.RU