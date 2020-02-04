2020-02-04T04:43:43+03:00
Политика

В России началось производство ЗРС С-400 для Индии

Об этом рассказал журналистам глава Минпромторга Мантуров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Контракт на поставку Индии С-400 был подписан в октябре 2018 годаКонтракт на поставку Индии С-400 был подписан в октябре 2018 годаФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии. Об этом рассказал журналистам российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, подчеркнув, что наша страна «поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом»

«В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме», - сообщил глава Минпромторга в интервью РИА Новости.

Денис Мантуров добавил, что параллельно «идёт работа и по созданию учебного центра в Индии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, контракт между Москвой и Нью-Дели на поставку пяти новейших зенитных ракетных комплексов был заключен в октябре 2018 года.

Индия после Китая и Турции стала третьей страной, которая заключила с Россией договор о поставке комплексов С-400, за что Вашингтон уже пригрозил ей санкциями.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жертвами коронавируса в Китае стали уже 425 человек
В России началось производство ЗРС С-400 для Индии
Помпео доволен своей поездкой в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Адвокаты Трампа призвали сенат прекратить «ангажированную процедуру импичмента»
В ОБСЕ осудили решение Трампа отменить запрет противопехотных мин
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 414
Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
Мишустин перенес сроки проведения Российского инвестиционного форума из-за коронавируса
«Газпром» уменьшил транзит газа через Украину в три раза
Минтруд предложил выделить на маткапитал 1,5 триллиона рублей
Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики ушло в отставку
В одесском СИЗО заключенные забили до смерти сокамерника