В России началось производство ЗРС С-400 для Индии

4 Февр. 2020 2020-02-04T04:43:43+03:00

Контракт на поставку Индии С-400 был подписан в октябре 2018 года Фото: Минобороны РФ

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В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии. Об этом рассказал журналистам российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, подчеркнув, что наша страна «поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом»

«В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме», - сообщил глава Минпромторга в интервью РИА Новости.

Денис Мантуров добавил, что параллельно «идёт работа и по созданию учебного центра в Индии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, контракт между Москвой и Нью-Дели на поставку пяти новейших зенитных ракетных комплексов был заключен в октябре 2018 года.

Индия после Китая и Турции стала третьей страной, которая заключила с Россией договор о поставке комплексов С-400, за что Вашингтон уже пригрозил ей санкциями.

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ИСТОЧНИК KP.RU