Роспотребнадзор: Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 23 регионах России

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:41:41+03:00

В ведомстве напомнили, что этим заболеваниям наиболее подвержены дети в возрасте от 3 до 14 лет

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На пятой неделе 2020 года – в период с 27 января по 2 февраля – более чем в двух десятках регионов России зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в восьми центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)», - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзоре напомнили, что этим сезонным заболеваниям наиболее подвержены дети в возрасте от 3 до 14 лет, а самым лучшим способом профилактики гриппа остается вакцинация.

Как писал сайт kp.ru, ранее специалисты ведомства напомнили россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать недуга: в частности, посоветовали чаще гулять пешком на свежем воздухе, мыть руки с мылом, пореже прикасаться ко рту, носу и глазам. А если человек все же заболел, нужно носить защитную маску в общественных местах и пользоваться одноразовыми носовыми платками.

ИСТОЧНИК KP.RU