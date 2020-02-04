В Минюсте рассказали, какие штрафы по новому КоАП можно будет оплатить с 50-процентной скидкой

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:32:50+03:00

Водители смогут заплатить штраф со скидкой в 50 процентов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Проект Кодекса проходит стадию общественных обсуждений, изменения могут вступить в силу с 2021 года

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В России готовят изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Новый текст документа с измененными статьями проходит обсуждения. Планируется, все подготовительные процедуры пройдут в 2020 году, а в 2021 новый КоАП вступит в силу. Увеличатся штрафы за распитие алкоголя в общественных местах вместо 1,5 тысячи придется заплатить 2,5 тысячи. Виновным в незаконной миссионерской деятельности иностранцам грозит штраф в 50 тысяч рублей и выдворение из страны. Большой блок изменений касается штрафов для водителей.

Но в Минюсте сообщили, что будет предусмотрена возможность оплаты штрафов с 50-процентной скидкой.

- Предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения,- приводит сообщение ведомства ТАСС.

В общей сложности таких статей в КоАП – 60 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU