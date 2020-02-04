Госдеп ищет советника, чтобы победить коррупцию на Украине

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:45:13+03:00

Госдеп заявил о планах победить коррупцию на Украине Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Госдеп США озадачился вопросом коррупции на Украине. Чтобы помочь стране искоренить пагубное явление, ведомство планирует найти человека, который займется решением данного вопроса.

Госдеп ищет советника по борьбе с коррупцией на Украине, который будет работать над «укреплением потенциала» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и других органов правосудия.

Предполагается, что должностному лицу предстоит наладить взаимодействие с адвокатами, судьями, прокурорами, парламентариями и общественниками.

- Советник будет заниматься консультациями правительства по вопросам принятия реформ в области правосудия и обеспечения порядка, - цитирует текст документа RT.

Помимо этого, в ведении сотрудника окажутся все проекты, которые финансируются из Вашингтона.

Контролировать работу советника предстоит американскому Минюсту, Минобороны и Агентстуа США по международному развитию (USAID).

В Госдепе отмечают, что введение данной должности поможет Киеву полноценно интегрироваться в Евросоюз, соблюсти все стандарты.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео совершил «евразийское» турне. Он побывал на Украине, в Минске, а впереди у него Казахстан и Узбекистан.

Киев стал некоей точкой отсчета, потенциальным примером для остальных лидеров, принимающих заокеанского гостя.

ИСТОЧНИК KP.RU