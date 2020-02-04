Госдеп ищет советника, чтобы победить коррупцию на Украине
Госдеп США озадачился вопросом коррупции на Украине. Чтобы помочь стране искоренить пагубное явление, ведомство планирует найти человека, который займется решением данного вопроса.
Госдеп ищет советника по борьбе с коррупцией на Украине, который будет работать над «укреплением потенциала» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и других органов правосудия.
Предполагается, что должностному лицу предстоит наладить взаимодействие с адвокатами, судьями, прокурорами, парламентариями и общественниками.
- Советник будет заниматься консультациями правительства по вопросам принятия реформ в области правосудия и обеспечения порядка, - цитирует текст документа RT.
Помимо этого, в ведении сотрудника окажутся все проекты, которые финансируются из Вашингтона.
Контролировать работу советника предстоит американскому Минюсту, Минобороны и Агентстуа США по международному развитию (USAID).
В Госдепе отмечают, что введение данной должности поможет Киеву полноценно интегрироваться в Евросоюз, соблюсти все стандарты.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео совершил «евразийское» турне. Он побывал на Украине, в Минске, а впереди у него Казахстан и Узбекистан.
Киев стал некоей точкой отсчета, потенциальным примером для остальных лидеров, принимающих заокеанского гостя.
ИСТОЧНИК KP.RU