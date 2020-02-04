2020-02-04T08:01:10+03:00
Общество

В Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены во время вспышек заболеваний

Обращение уже направлено в Росздравнадзора и Роспотребнадзора
Елена АКИМОВА
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В Госдуме предложили запретит аптекам поднимать цены на ряд препаратов во время вспышек заболеванийВ Госдуме предложили запретит аптекам поднимать цены на ряд препаратов во время вспышек заболеванийФото: Иван ВИСЛОВ
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В Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены на лекарства во время вспышек заболеваний. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

В список товаров, которые будут продаваться по фиксированной стоимости, могут попасть медицинские маски и ряд лекарств. Соответствующее обращение парламентарий направил в адрес руководства Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Аргументируя свою позицию, парламентарий приводит примеры, когда в российских аптеках резко подорожали медицинские маски и средства для повышения иммунитета. Это произошло на фоне распространения коронавируса из Китая.

Из разных уголков страны сообщается, что чек на маски вырос в 3-4 раза. Аналогичное подорожание коснулось ряда препаратов. В итоге, бизнесмены наживаются на волне беспокойства.

- В связи с этим считаю необходимым запретить повышение цен аптечными сетями и фармдистрибьюторами на медицинские маски, противовирусные препараты и сопутствующие им товары, - цитирует RT текст обращения.

Депутат предлагает установит максимально жесткий контроль за соблюдением данного правила.

Ранее правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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