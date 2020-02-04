В Роспотребнадзоре назвали способы предотвращения рака

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:13:17+03:00

Чаще всего в мире умирают от рака легких и рака молочной железы

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В Роспотребнадзоре рассказали, что вызывает рак помимо генетической предрасположенности. Известно, что те, чьи родственники имели онкологические заболевания, находятся в группе риска. Но гораздо чаще человек сам отправляет себя в эту группу. Как, напомнили специалисты ведомства во Всемирный день борьбы против рака 4 февраля.

Может повлиять на возникновение рака увлечение солярием и чрезмерная любовь к загару на пляжах. Ультрафиолет и ионизирующие излучение относят к физическим канцерогенам.

К химическим канцерогенам компоненты табачного дыма, афлатоксины (загрязнители пищевых продуктов) и мышьяк (загрязнитель питьевой воды).

Третья группа - биологические канцерогены: инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами.

В связи с этим в Роспотребнадзоре в первую очередь реккомендуют отказаться от вредных привычек - рак легких на первом месте в списке причин смерти от онкологии. Также много случается смертей от рака молочной железы. Повысить шансы на здоровую жизнь поможет спорт и физкультура, упражнения эффективны как сами по себе - это способ насыщения кислородом, но и как средство от ожирения. Ведь с лишним весом связывают нообразования в пищеводе, кишечнике, почках и толстой кишке.

- Пpививки oт oнкoгeнных виpycoв пoзвoляют opгaнизмy yничтoжить пoпaвшиe в нeгo виpycныe чacтицы. Ecли виpyc нe cмoг зapaзить хoзяинa, тo и paк oн вызвaть тoжe нe cмoжeт, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Вегетрианцы одобрят еще один совет врачей - снизить употребление мяса.

- В 2015 году Международное агентство по изучению рака заявило, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака,- сообщили в ведомстве.

Опасными из-за способа глубокой переработки считают колбасы, сосиски, наггется=ы, пиццу. Фрукты и овощи, в отличие от этих продуктов, вызвать мутацию клеток не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU