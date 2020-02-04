"Он не строит стены перед населением": политолог Дмитрий Орлов назвал работу самарского губернатора возведением мостов между властью и обществом

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:34:25+03:00

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Известный российский политолог Дмитрий Орлов прокомментировал ежегодное послание губернатора Самарской области жителям и депутатам губернской думы, с которым он выступил в понедельник, 3 февраля. По словам специалиста, самарские власти очень грамотно выстраивают работу с населением. Они возводят между собой и людьми мосты, а не ставят непроходимые стены, благодаря чему регион получает высокие оценки на федеральном уровне.

- Ежегодное послание Дмитрия Азарова, на мой взгляд, сочетает черты социальных гарантий и системного курса, а также дорожной карты по развитию региона. Этот комплексный подход не случаен. Это запрос населения, с которым наконец-то стали разговаривать. В то время, как некоторые главы регионов продолжают строить стены, самарский губернатор ставит во главу угла человека. Руководство региона активно строит мосты: как физические объекты, соединяющие берега, так и те, которые протягиваются между властью и обществом, - сказал Дмитрий Орлов.

Также политолог отметил высокие темпы развития Самарской области. По итогам 2019 года они стали выше и лучше, чем в среднем по стране. По мнению Дмитрия Орлова, это следствие комплексной и продуктивной работы руководства области. Федеральная власть очень высоко ценит успехи региона, в том числе в области реализации нацпроектов. Об этом говорит и то, что Самарская область в прошлом году получила крупный грант в 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU