2020-02-04T08:34:25+03:00
Политика

"Он не строит стены перед населением": политолог Дмитрий Орлов назвал работу самарского губернатора возведением мостов между властью и обществом

Специалист прокомментировал послание Дмитрия Азарова жителям региона и дал оценку работе местного руководства
Поделиться:
Дмитрий Орлов высоко оценил работу губернатора Самарской области и его командыДмитрий Орлов высоко оценил работу губернатора Самарской области и его командыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Известный российский политолог Дмитрий Орлов прокомментировал ежегодное послание губернатора Самарской области жителям и депутатам губернской думы, с которым он выступил в понедельник, 3 февраля. По словам специалиста, самарские власти очень грамотно выстраивают работу с населением. Они возводят между собой и людьми мосты, а не ставят непроходимые стены, благодаря чему регион получает высокие оценки на федеральном уровне.

- Ежегодное послание Дмитрия Азарова, на мой взгляд, сочетает черты социальных гарантий и системного курса, а также дорожной карты по развитию региона. Этот комплексный подход не случаен. Это запрос населения, с которым наконец-то стали разговаривать. В то время, как некоторые главы регионов продолжают строить стены, самарский губернатор ставит во главу угла человека. Руководство региона активно строит мосты: как физические объекты, соединяющие берега, так и те, которые протягиваются между властью и обществом, - сказал Дмитрий Орлов.

Также политолог отметил высокие темпы развития Самарской области. По итогам 2019 года они стали выше и лучше, чем в среднем по стране. По мнению Дмитрия Орлова, это следствие комплексной и продуктивной работы руководства области. Федеральная власть очень высоко ценит успехи региона, в том числе в области реализации нацпроектов. Об этом говорит и то, что Самарская область в прошлом году получила крупный грант в 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пленные боевики сообщили, что Турция поддерживает террористов в районе Алеппо
"Он не строит стены перед населением": политолог Дмитрий Орлов назвал работу самарского губернатора возведением мостов между властью и обществом
Четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре назвали способы предотвращения рака
В Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены во время вспышек заболеваний
Вступил в силу запрет на въезд в Россию иностранцам из Китая
Госдеп ищет советника, чтобы победить коррупцию на Украине
В Минюсте рассказали, какие штрафы по новому КоАП можно будет оплатить с 50-процентной скидкой
В Гонконге умер первый человек от коронавируса
В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в автобусе: один человек убит, пятеро ранены
Роспотребнадзор: Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 23 регионах России
Пушков: Польша ничего не выиграла от «победы» в историческом споре с Россией
Украина готовит новые иски против России
Жертвами коронавируса в Китае стали уже 425 человек
В России началось производство ЗРС С-400 для Индии
Помпео доволен своей поездкой в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Адвокаты Трампа призвали сенат прекратить «ангажированную процедуру импичмента»
В ОБСЕ осудили решение Трампа отменить запрет противопехотных мин
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 414
Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
Мишустин перенес сроки проведения Российского инвестиционного форума из-за коронавируса
«Газпром» уменьшил транзит газа через Украину в три раза
Минтруд предложил выделить на маткапитал 1,5 триллиона рублей
Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики ушло в отставку
В одесском СИЗО заключенные забили до смерти сокамерника