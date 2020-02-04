В Китае арестована женщина за сокрытие контактов в зараженным коронавирусом

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:05:03+03:00

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Китайские власти пытаются сдержать распространение коронавируса, но число жертв опасной болезни ежедневно увеличивается. По данным на 4 февраля погибли 426 человек, свыше 20 тысяч заражены. В Китае согласились принять помощь американцев в борьбе с вирусом, в стране в рекордные сроки взялись построить больницы для жертв вируса, ежедневно в стране дезинфицируют остановки, магазины, вокзалы и другие общественные места. Но и этим меры пока не помогли остановить или снизить темпы распространения вируса.

В Китае вводят серьезное наказание за умышленное распространение коронавируса, например, в провинции Хэйлунцзян дали добро на смертную казнь за умышленное деяние.

Как сообщает Reuters, в Китае арестовали 36-летнюю женщину за сокрытие контактов в зараженным человеком. Она знала о том, что может заразиться и переносить вирус во время инкубационного периода, но тем не менее, не приняла меры к изоляции, а продолжала контактировать с другими людьми. Медики не сообщили, есть ли у нее коронавирус или нет.

Известно, что она арестована, и когда ее отпустят, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU