2020-02-04T10:16:10+03:00
Экономика

В ЕАЭС ужесточили правила провоза денег через границу

При пересечении границы с суммой, больше 100 тысяч долларов, придётся объяснять их происхождение
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границы стран Евразийского экономического союза для физических лицВступили в силу новые правила провоза денег через границы стран Евразийского экономического союза для физических лицФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границы стран Евразийского экономического союза для физических лиц. Теперь сумму больше 100 тысяч долларов надо не только декларировать, но и подтверждать источники такой суммы, сообщает Федеральная таможенная служба.

Новые законы также распространяются на ценные бумаги, чеки и векселя, которые можно обналичить. В ФТС также уточнили, что подтверждением происхождения средств будет считаться предоставление банковских документов о заключении гражданско-правовой сделки (дарения, наследования и тд.), о совершении конверсионных операций, снятии денег со счёта или получении кредита.

ЕАЭС,в который входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Киргизия, ввели новые законы летом 2019 года. Они должны помочь избежать легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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