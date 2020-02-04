В ЕАЭС ужесточили правила провоза денег через границу
Вступили в силу новые правила провоза денег через границы стран Евразийского экономического союза для физических лиц. Теперь сумму больше 100 тысяч долларов надо не только декларировать, но и подтверждать источники такой суммы, сообщает Федеральная таможенная служба.
Новые законы также распространяются на ценные бумаги, чеки и векселя, которые можно обналичить. В ФТС также уточнили, что подтверждением происхождения средств будет считаться предоставление банковских документов о заключении гражданско-правовой сделки (дарения, наследования и тд.), о совершении конверсионных операций, снятии денег со счёта или получении кредита.
ЕАЭС,в который входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Киргизия, ввели новые законы летом 2019 года. Они должны помочь избежать легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
ИСТОЧНИК KP.RU