2020-02-04T10:39:45+03:00
Здоровье

Россия готовится к распространению коронавируса на своей территории

Ранее Китай передал штамм вируса в лаборатории для создания вакцины
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Министерстве здравоохранения сообщили о подготовке России к масштабному распространению коронавируса на территории страныВ Министерстве здравоохранения сообщили о подготовке России к масштабному распространению коронавируса на территории страныФото: REUTERS
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В Министерстве здравоохранения сообщили о подготовке России к масштабному распространению коронавируса на территории страны.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении посла Китая в России, в котором говорилось о передаче штамма коронавируса в лаборатории, на основе которых можно создать вакцину.

Также на сайте публиковали пять самых популярных фейков о вирусе, среди которых убийство заражённых Уханьцев, передача заражения через посылки из Китая и искусственное создание вируса американцами. Также среди распрострнённых слухов есть версия о том, что вирусу подвержены только представители монголоидной расы и намеренное заражение своих граждан Си Цзиньпином, поскольку из-за эпидемии коронавируса акции основных китайских компаний резко упали, и власти Китая, пользуясь случаем, скупили то, что принадлежало инвесторам из США и Евросоюза.

На основе выделенных штаммов коронавируса можно попытаться создать вакцины – посол Китая в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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