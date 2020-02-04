Россия готовится к распространению коронавируса на своей территории

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:39:45+03:00

В Министерстве здравоохранения сообщили о подготовке России к масштабному распространению коронавируса на территории страны Фото: REUTERS

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В Министерстве здравоохранения сообщили о подготовке России к масштабному распространению коронавируса на территории страны.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении посла Китая в России, в котором говорилось о передаче штамма коронавируса в лаборатории, на основе которых можно создать вакцину.

Также на сайте публиковали пять самых популярных фейков о вирусе, среди которых убийство заражённых Уханьцев, передача заражения через посылки из Китая и искусственное создание вируса американцами. Также среди распрострнённых слухов есть версия о том, что вирусу подвержены только представители монголоидной расы и намеренное заражение своих граждан Си Цзиньпином, поскольку из-за эпидемии коронавируса акции основных китайских компаний резко упали, и власти Китая, пользуясь случаем, скупили то, что принадлежало инвесторам из США и Евросоюза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758585" frameborder="0"></iframe> На основе выделенных штаммов коронавируса можно попытаться создать вакцины – посол Китая в России.

ИСТОЧНИК KP.RU