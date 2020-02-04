Минздрав: Вакцину от нового коронавируса невозможно протестировать без живого штамма
Вакцина от коронавируса может появиться не раньше 2021 года, считают в Российском ентре программ ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Процесс может затянуться на длительный срок с учетом того, что китайские ученые, которые выделили живой штамм вируса, не спешат предоставлять его для исследования иностранным коллегам, в том числе и российским специалистам. Без живого штамма невозможно начать тестировать вакцину - сообщили в минздраве.
В России два случая заражения коронавирусом. Оба пациента, граждане КНР, находятся в изолированных боксах.
- В настоящий момент мы вируса пока от тех пациентов, которые есть, ... выделить, я так понимаю, не смогли, - сказалз аместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, его слова приводят РИА Новости.
В России готовятся к масштабному распространению коронавируса. Закупают средства защиты для врачей, лекарства, готовят место, где люди с подозрением на коронавирус могут переждать инкубационный период.
В Китае заражены свыше 20 тысяч человек, погибли 426. Власти вводят строгие наказания за умышленное распространение коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU