Минздрав: Вакцину от нового коронавируса невозможно протестировать без живого штамма

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:50:00+03:00

В Китае получили живой штамм, но пока не передали коллегам из других стран Фото: REUTERS

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Вакцина от коронавируса может появиться не раньше 2021 года, считают в Российском ентре программ ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Процесс может затянуться на длительный срок с учетом того, что китайские ученые, которые выделили живой штамм вируса, не спешат предоставлять его для исследования иностранным коллегам, в том числе и российским специалистам. Без живого штамма невозможно начать тестировать вакцину - сообщили в минздраве.

В России два случая заражения коронавирусом. Оба пациента, граждане КНР, находятся в изолированных боксах.

- В настоящий момент мы вируса пока от тех пациентов, которые есть, ... выделить, я так понимаю, не смогли, - сказалз аместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, его слова приводят РИА Новости.

В России готовятся к масштабному распространению коронавируса. Закупают средства защиты для врачей, лекарства, готовят место, где люди с подозрением на коронавирус могут переждать инкубационный период.

В Китае заражены свыше 20 тысяч человек, погибли 426. Власти вводят строгие наказания за умышленное распространение коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU