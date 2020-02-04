Комедия "Холоп" стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката
Картина режиссёра Клима Шипенко "Холоп" стала рекордно кассовой в истории проката России и СНГ, собрав около 3,044 миллиарда рублей.
Комедия смогла побить рекорд заработавшей 3043,7 миллиарда рублей спортивной драмы "Движение вверх".
В фильме "Холоп", вышедшем в прокат 26 декабря, герой Милоша Биковича попадает в Россию XIX века после подстроенной аварии. Родители "мажора" для перевоспитания специально воссоздают для него быт российской деревни.
Ранее сайт kp.ru публиковал комментарий американского исследователя массовой литературы о причинах популярности фильма "Холоп".
В конце новогодних каникул на сайте также писали о том, что российские кинотеатры заработали 4,1 миллиарда рублей в течение новогодних праздников. Более 14,8 млн человек сходили в кино, рекордным днём стало 2 января, когда за сутки в кинотеатры сходили 2,3 миллиона россиян.
Фильм Холоп : смотреть или не смотреть? И в чем его феномен? Женя Коробкова считала деньги..
ИСТОЧНИК KP.RU