2020-02-04T10:56:39+03:00
Звезды

Комедия "Холоп" стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката

Картина побила рекорд спортивной драмы "Движение вверх"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Картина режиссёра Клима Шипенко "Холоп" стала рекордно кассовой в истории проката России и СНГ, собрав около 3,044 миллиарда рублейКартина режиссёра Клима Шипенко "Холоп" стала рекордно кассовой в истории проката России и СНГ, собрав около 3,044 миллиарда рублейФото: кадр из фильма
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Картина режиссёра Клима Шипенко "Холоп" стала рекордно кассовой в истории проката России и СНГ, собрав около 3,044 миллиарда рублей.

Комедия смогла побить рекорд заработавшей 3043,7 миллиарда рублей спортивной драмы "Движение вверх".

В фильме "Холоп", вышедшем в прокат 26 декабря, герой Милоша Биковича попадает в Россию XIX века после подстроенной аварии. Родители "мажора" для перевоспитания специально воссоздают для него быт российской деревни.

Ранее сайт kp.ru публиковал комментарий американского исследователя массовой литературы о причинах популярности фильма "Холоп".

В конце новогодних каникул на сайте также писали о том, что российские кинотеатры заработали 4,1 миллиарда рублей в течение новогодних праздников. Более 14,8 млн человек сходили в кино, рекордным днём стало 2 января, когда за сутки в кинотеатры сходили 2,3 миллиона россиян.

Фильм Холоп : смотреть или не смотреть? И в чем его феномен? Женя Коробкова считала деньги..

ИСТОЧНИК KP.RU

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