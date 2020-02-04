2020-02-04T11:13:42+03:00
Общество

В России выделено 1,2 млрд.рублей на предотвращение смертей от коронавируса

На эти деньги закупят аппаратуру, которая предназначена для пациентов с осложнениями в виде пневмонии от коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России продолжают работу над созданием вакцины, но живой штамм вируса не полученВ России продолжают работу над созданием вакцины, но живой штамм вируса не полученФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минздраве начали подготовку на случай распространения коронавируса в России. Официально диагноз поставлен только двум людям. Это прибывшие из Китая граждане этой страны. В правительстве усилили меры безопасности – с 4 февраля запрещен въезд в страну любым иностранцам из КНР. После отмены регулярных рейсов, под запрет попали и чартерные рейсы в Китай. На границе действует жесткий контроль. Несмотря на все эти меры, медики должны быть готовы. В минздраве сообщили, что упор сделан на лечение тяжелых форм коронавируса, это пневмония.

- Основной угрозой осложнений, от которых по сути дела наступает летальной исход, является развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающейся неспецифической пневмонии,- приводит заявление замминистра здравоохранения Сергея Краевого Интерфакс.

Из резервного фонда выделено 1,2 миллиарда рублей для покупки 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких. На фоне короавирусной пневмонии у пациента обостряются хронические заболевания. В Гонконге умер первый человек с "китайской" пневмонией. В Китае по данным на 4 февраля погибли 426 человек, больше 20 тысяч заражены. Число стран, где подтвердили случаи заражения, достигло 27, в список попала Бельгия.

Медики из Таиланда нашли комбинацию лекарств для лечения тяжелых форм коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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