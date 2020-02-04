Роспотребнадзор призвал усилить контроль на внутренних рейсах из-за коронавируса

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:12:04+03:00

В Роспотребнадзоре заявляют о необходимости введения дополнительного контроля для пассажиров внутренних рейсов в связи с угрозой распространения коронавируса Фото: EAST NEWS

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В Роспотребнадзоре заявляют о необходимости введения дополнительного контроля для пассажиров внутренних рейсов в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Проведена оценка потребностей для оснащения аэропортов оборудованием дистанционного измерения, мы ведем этот контроль, чтобы понять, везде ли оборудовано, в настоящий момент дефицита не испытываем, тем не менее есть потребность дополнительного контроля на внутренних рейсах, учитывая перемещение внутри страны, - сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее сайт kp.ru сообщал о прекращении полётов чартерных рейсов из Китая в Россию с 14 февраля в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания специально созданного штаба.

Также на сайте писали о переводе всех китайских рейсов в Шереметьеве в терминал F.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758476" frameborder="0"></iframe> Брифинг на тему борьбы с коронавирусом в России.

ИСТОЧНИК KP.RU