Роспотребнадзор призвал усилить контроль на внутренних рейсах из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре заявляют о необходимости введения дополнительного контроля для пассажиров внутренних рейсов в связи с угрозой распространения коронавируса.
- Проведена оценка потребностей для оснащения аэропортов оборудованием дистанционного измерения, мы ведем этот контроль, чтобы понять, везде ли оборудовано, в настоящий момент дефицита не испытываем, тем не менее есть потребность дополнительного контроля на внутренних рейсах, учитывая перемещение внутри страны, - сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Ранее сайт kp.ru сообщал о прекращении полётов чартерных рейсов из Китая в Россию с 14 февраля в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания специально созданного штаба.
Также на сайте писали о переводе всех китайских рейсов в Шереметьеве в терминал F.
Брифинг на тему борьбы с коронавирусом в России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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