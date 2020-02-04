2020-02-04T11:31:29+03:00
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Эксперт прокомментировал введение скидки 50% для штрафов по новому КоАП

Константин Калачев одобрил проект нового кодекса
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт одобрил скидки для штрафовЭксперт одобрил скидки для штрафовФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Эксперт одобрил возможность предоставления скидки до 50% при оплате штрафов по новому Кодексу России об административных правонарушениях (КоАП). Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев назвал проект нового документа логичным.

«Щадящие меры всегда лучше. Логично, с одной стороны, говорить о неотвратимости наказаний, предполагая, что Россия — правовое государство, в котором все предписания соблюдаются, а с другой — не пускать людей по миру. Соответственно, предоставление скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей можно только приветствовать», — цитирует слова эксперта RT.

Косачев добавил, что учитывать положение водителя, при условии, что его нарушение не является тяжелым, это правильное решение.

Ранее о проекте нового КоАП рассказали в Минюсте. В ведомстве отметили, что согласно новому кодексу водители смогут получить скидку при оплате некоторых видов штрафов, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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