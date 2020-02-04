В Южной Корее контактировавших с зараженными коронавирусом момещают под домашний карантин под страхом крупного штрафа

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:43:05+03:00

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В Южной Корее больше 1300 человек попали под домашний карантин. Все они контактировали с людьми, зараженными коронавирусом. Тесты пока не могут показать, заражены эти люди тоже или нет. Но разрешить им распространять возможную инфекцию в обществе, власти не могут, ведь в инкубационный период человек заразен. Поэтому ввели обязательный домашний карантин - за отказ штраф до 3 миллионов вон, это 2,5 тысячи долларов.

До 4 февраля в Южной Корее было всего 15 случаев заражения коронавирусом - 1318 человек, это контактировавшие с ними люди. В связи с тем, что в министерстве здравоохранения РК подтвердили 16-й случай заболевания, число людей под карантином может увеличиться.

Шестнадцатым оказался 42-летний кореец, который побывал в Таиланде и 19 января вернулся домой. 25 января он почувствовал озноб, тесты только 4 февраля показали, что у него коронавирус.

В Китае тем временем арестовывают людей за сокрытие контактов с заболевшими.

В России новых случаев заражения коронавирусом не обнаружено. Но в Минздраве уже закупают на случай распространения вируса аппараты для тяжелых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU