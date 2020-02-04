В Совфеде отреагировали на подготовку новых исков Киевом против Москвы

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:50:20+03:00

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Украина может лишиться надежного торгово-экономического партнера в лице России, если и дальше продолжит готовить иски против Москвы. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Нельзя работать со страной, которая постоянно пытается хитрить и обманывать. Поведение Киева — путь в никуда. Понятно, что все эти иски будут длиться годами, я не уверен, что нынешнее правительство дождётся их разрешения в европейских судах», — цитирует эксперта RT.

Джабаров добавил, что Украину вдохновляет идея, что ее поддерживает ЕС, поэтому Киев начинает «увлекаться».

«Украинская сторона немного заигралась с этими новыми исками. Видимо, их воодушевило, что некоторые ранние решения были явно ангажированы Западом и ничем не оправданы. Наверное, Киев думает, что так будет всегда», — добавил сенатор.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюськин сообщил, что страна рассматривает возможность подачи новых исков против России в международные инстанции, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU