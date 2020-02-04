В Китае испытывают российский препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:59:31+03:00

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Власти Китая закупают российский противовирусный препарат «Триазавирин», который будут испытывать для борьбы с коронавирусом. Профильной вакцины от заболевания, погубившего только в Китае 426 человек, пока нет. Китайские ученые выделили штамм, но пока не поделились с иностранными коллегами образцом. Без него невозможно начать тестирование вакцины, сообщили в Минздраве.

- Китайцы взяли «Триазавирин» чтобы его испытать, - приводит ТАСС заявление замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого.

Это противовирусный препарат, эффективен против 15 видов гриппа.

В Таиланде, где 19 зараженных коронавирусом, испытывают лекарства. Врачам удалось спасти пожилую пациентку, у которой состояние здоровья день ото дня ухудшалось. Она была в тяжелом состоянии, когда медики решили сочетать для ее лечения препараты против гриппа и лекарства для ВИЧ-больных. Женщина пошла на поправку, а медики поделились с коллегами своим открытием.

В России закупают оборудование на случай распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU