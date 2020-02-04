В Кремле подтвердили планы Путина посетить Китай во второй половин 2020 года

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:20:06+03:00

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Среди приглашений, которые в 2019 году поступили к президенту Владимиру Путину, было приглашение из Пекина. Председатель КНР Си Цзиньпина намерен встретиться с российским лидером в 2020 году. В графике визитов главы государства эта встреча запланирована на вторую половину года.

В связи с распространением коронавируса в Китае, в России ввели запрет на въезд иностранцам из КНР, а также настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от поездок к эту страну. Это касается и визитов официальных делегаций. В связи с этим пресс-секретаря президент спросили журналисты, изменятся ли планы Владимира Путина из-за эпидситуации в Китае.

- Двадцатый год только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента. Визит, в целом, был запланирован на вторую половину года,- приводит ответ Дмитрия Пескова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU