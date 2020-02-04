2020-02-04T13:17:38+03:00
Общество

Умер писатель-фантаст и переводчик Евгений Витковский

Евгений Витковский умер на 70-м году жизни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Евгений ВитковскийЕвгений ВитковскийФото: Кадр видео
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Супруга писателя Евгения Витковского, Ольга Колокольцеа, сообщила о смерти поэта 4 февраля. Ему было 69 лет.

- Дорогие друзья, Евгения Витковского, Жени Витковского - с нами нет. Он скончался сегодня в 18 часов, 3-го февраля, - написала она в своем фейсбуке.

Причина смерти писателя не названа, известно, что ранее он попал в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу.

Известность к Витковскому пришла на рубеже веков, когда он опубликовал свой первый роман в жанре фантастика, это был трехтомник «Павел II» об альтернативной вселенной, где на престов взошел законный наследник Александра I. До этого тоже был творческий опыт, в Советском Союзе он мог печататься только как поэт-переводчик.

Он возглавлял редакции нескольких изданий. Его романы попадали в шорт-листы номинаций одной из самых престижных премий в области фантастической прозы в России — «Международную литературную премию имени А. и Б. Стругацких».

ИСТОЧНИК KP.RU

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