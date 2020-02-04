Умер писатель-фантаст и переводчик Евгений Витковский
Супруга писателя Евгения Витковского, Ольга Колокольцеа, сообщила о смерти поэта 4 февраля. Ему было 69 лет.
- Дорогие друзья, Евгения Витковского, Жени Витковского - с нами нет. Он скончался сегодня в 18 часов, 3-го февраля, - написала она в своем фейсбуке.
Причина смерти писателя не названа, известно, что ранее он попал в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу.
Известность к Витковскому пришла на рубеже веков, когда он опубликовал свой первый роман в жанре фантастика, это был трехтомник «Павел II» об альтернативной вселенной, где на престов взошел законный наследник Александра I. До этого тоже был творческий опыт, в Советском Союзе он мог печататься только как поэт-переводчик.
Он возглавлял редакции нескольких изданий. Его романы попадали в шорт-листы номинаций одной из самых престижных премий в области фантастической прозы в России — «Международную литературную премию имени А. и Б. Стругацких».
ИСТОЧНИК KP.RU