2020-02-04T13:45:43+03:00
Общество

В Москве умер 25-летний игрок КВН из «Армянской сборной» Овик Григорян

Участник КВН Овик Григорян умер в реанимации 1 февраля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Овику Григоряну было всего 25 летОвику Григоряну было всего 25 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Участники «Армянской сборной» сообщили о смерти товарища по игре в КВН Овика Григоряна. Как сообщают РИА Новости, 25-летний КВНщик попал в больницу еще 8 января. Врачи сообщили ему, что молодой человек пережил инсульт. Но помощь была оказана вовремя, парень пошел на поправку, в итоге 21 января его выписали из больницы.

Но через два дня он снова оказался в палате, причем сразу в реанимации. Овик Григорян потерял сознание, уже в московской клинике врачи обнаружили у него аневризму и ввели в искусственную кому. 1 февраля его сердце остановилось.

- Овика не стало. Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже,- написали друзья юмориста на странице команды в инстаграм.

Ранее участники команды собирали средства на лечение друга, который перенес серьезную операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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