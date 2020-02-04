В Москве умер 25-летний игрок КВН из «Армянской сборной» Овик Григорян
Участники «Армянской сборной» сообщили о смерти товарища по игре в КВН Овика Григоряна. Как сообщают РИА Новости, 25-летний КВНщик попал в больницу еще 8 января. Врачи сообщили ему, что молодой человек пережил инсульт. Но помощь была оказана вовремя, парень пошел на поправку, в итоге 21 января его выписали из больницы.
Но через два дня он снова оказался в палате, причем сразу в реанимации. Овик Григорян потерял сознание, уже в московской клинике врачи обнаружили у него аневризму и ввели в искусственную кому. 1 февраля его сердце остановилось.
- Овика не стало. Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже,- написали друзья юмориста на странице команды в инстаграм.
Ранее участники команды собирали средства на лечение друга, который перенес серьезную операцию.
ИСТОЧНИК KP.RU