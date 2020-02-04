2020-02-04T14:04:21+03:00
Общество

В Кремле подтвердили, что пока не приглашали руководство Польши на День Победы

Приглашения уже направлены лидерам США, КНР, Франции, Германии, Индии - часть президентов уже ответила согласием
Юлия САЛЬНИКОВА
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В День Победы в Москве запланирована обширная программаВ День Победы в Москве запланирована обширная программаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Польшу пока не направляли приглашение к участию в праздновании 75-летия Победы в Москве. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня,- приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее поляки не стали направлять в Россию приглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. Такую позицию раскритиковали в ряде стран, включая Германию - депутат бундестага заявил, что в участвовать в таких мероприятиях имеют право все европейские нации.

Кроме того, польские власти в последнее время регулярно делают заявления, которые идут в разрез с теми фактами, что знакомы европейцам еще со школы - они уверяют, что войну начала фашистская Германия и СССР, заявили, что узников Освенцима могли спасти и без Советских солдат. Статью польского премьера представитель МИД России Мария Захарова назвала "самоубийством", такими заявлениями он "убил в себе человека".

Приглашение из Кремля на празднование Дня Победы получили лидер КНДР, США, от них ответа еще не последовало. Президент Франции, а также премьер-министр Индии - ответили согласием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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