2020-02-04T14:19:59+03:00
Общество

Граждане Евросоюза обращаются в российское посольство с просьбой об эвакуации из города Ухань из-за коронавируса

Оказавшиеся в эпицентре распространения коронавируса граждане ЕС стали просить о помощи в российском посольстве
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Китае погибли свыше 400 человекВ Китае погибли свыше 400 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Страны Европы, а также США вывезли своих сотрудников консульств и рядовых граждан из Китая. Эвакуация идет из-за рисков распространения коронавируса. Только в Китае погибли 426 человек по данным на 4 февраля. Заражены 20 тысяч человек. Второй человек вне Китая умер от коронавируса, а число стран, где болезнь диагностировали, достигло 27.

Но не всех своих людей вывезли американцы и европейцы, кто-то не попал на рейс и теперь ищет помощи в российском посольстве в КНР.

- Это тонкий момент, но наши партнеры зачастую прилетали, сажали тех, кто под руку повернется, и улетали, - сообщил ТАСС посол РФ в КНР Андрей Денисов. - Очень много граждан Евросоюза обращаются к нам, потому что их то ли забыли, то ли не учли.

В России подтвердили готовность помочь некоторым гражданм СНГ покинуть неблагополучный из-за коронавируса регион. Взять всех не получится -число мест на борту ограничено. Известно, что из Ухань на самолете ВКС России вывезут граждан Беларуси и Казахстана, а также студентов из Армении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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